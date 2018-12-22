2018-12-22T15:04:26+03:00
Происшествия

У безработной жительницы Саратова похитили золото и телефон

Вор сдал добычу в ломбард
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Саратова 21 декабря обратилась в полицию с заявлением о краже.

- Нигде не работающая 31-летняя гражданка сообщила, что 11 декабря из ее комнаты в доме на улице Украинская неизвестные похитили мобильный телефон Huawei и золотую цепочку плетения «бисмарк» массой 17 граммов, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Сумма ущерба составила 46 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В рамках операции «Антикриминал» полиция задержала безработного ранее судимого 49-летнего мужчину.

Как оказалось, он сдал добычу в ломбард.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24