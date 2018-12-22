Пассажиропоток на междугородних автобусах в Саратовской области снижен в два раза

СЕГОДНЯ 11:30 2018-12-22T11:30:51+03:00

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21 декабря в здании саратовского автовокзала прошла презентация сервиса «Умный транспорт».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одной из обсуждаемых тем стал движение междугороднего транспорта на Новый год.

Как рассказал директор Кирилл Лаврентьев, директор саратовского автовокзала, пассажиропоток нарастает с 24 по 25 декабря. Его пик приходится на 28 и 29 числа. Это время, когда в основном люди едут в районы области, студенты уезжают из Саратова. А потом, начиная с 30 декабря, количество рейсов идет на спад.

- Думаю, 30-31 числа движение автобусов будет только до обеда. Как показывает прошлый год, 1 января люди практически не ездят на автобусах. Поэтому в этот день будет увеличен интервал между рейсами. Расписание согласовано со всеми перевозчиками. В прошлом году мы работали все 10 дней работали и даже дополнительные автобусы брали по некоторым направлениям. Как будем в этом году, пока не знаем, но готовы практически к любой ситуации, — объяснил Кирилл Лаврентьев.

По его словам, наплыв дальних поездок приходится на 26-29 декабря. Для горожан выделены два дополнительных автобуса на Дербент, два на Пятигорск, два — на Махачкалу. Предварительные продажи уже идут.

Кирилл Лаврентьев отметил, что в течении года дополнительные рейсы требуются на Новый год, 23 февраля, 8 марта, майские праздники, перед 1 сентября, ноябрьские, конец новогодних каникул. По большому счету, семь дней в году необходимо увеличить провозную способность примерно в 1,5 раза.

- На сегодняшний день, будем так говорить, — 40% пассажиров ездят нелегально. Сейчас пассажиропоток снижен в два раза. Люди пересаживаются на машины, такси, ж/д транспорт. По вокзалам идет тенденция падения пассажиропотока. Нам удалось за этот год переломить ситуацию. Работаем, — закончил Кирилл Лаврентьев.