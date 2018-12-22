2018-12-22T10:44:54+03:00
Происшествия

Вернуть тепло в центр Саратова планируется к 15 часам

Продолжается ремонт теплопровода на Зарубина
Екатерина Семенова
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По состоянию на 9 часов утра в субботу 22 декабря продолжаются аварийные работы на поврежденном участке теплопровода на пересечении улиц Мясницкая и Зарубина в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, ожидается, что работы завершатся к полудню.

При этом система должна быть заполнена теплоносителем, ориентировочно, к 15 часам.

Напомним, повторный порыв на магистральном теплопроводе от ТЭЦ-55 произошел 21 декабря. Было организовано экстренное совещание, развернут оперативный штаб. Чиновники и энергетики провели поквартирный обход для оценки температурного режима.

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