2018-12-22T08:46:37+03:00
Недвижимость

Энергетики контролируют температурный режим внутри домов, попавших в зону работ

Каждый дом закреплен за ответственным сотрудником
Екатерина Семенова
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Энергетики проводят совместные рейды с администрацией МО «Город Саратов» по домам, находящихся в зоне проведения ремонтных работ на теплосети на пересечении ул. М. Горького и Зарубина.

За каждым ответственным сотрудником закреплен соответствующий дом для контроля ситуации. В режиме он-лайн информация поступает к руководству энергокомпании и администрации города. По обращениям управляющих компаний энергетики оказывают помощь в регулировке внутридомой системы.

Специалисты отмечают, что дома, попавшие в зону работ, переведены на альтернативную схему отопления на время проведения ремонта трубопровода, чтобы избежать разморозки системы.

Работы ведутся в усиленном режиме. Ремонтные бригады обеспечены необходимой техникой и материалами.

Энергетики приносят свои извинения жителям города за доставленные неудобства.

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