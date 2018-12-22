Жертвой серийного похитителя продуктов стал очередной магазин в Саратове
Он успел ограбить магазин на Хользунова
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Во Фрунзенском районе Саратова 21 декабря поступило заявление в полицию от директора магазина.
- 9 декабря неизвестный гражданин ограбил магазин на улице Хользунова, 21а (там находится магазин сети «Пятерочка» — прим.ред.), — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.
Добычей злоумышленника стали продукты на общую сумму 3 105,54 рубля.
В рамках операции «Антикриминал» удалось установить, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина. При этом он недавно был задержан за аналогичные кражи из магазинов, в том числе «Пятерочка».