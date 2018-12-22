СЕГОДНЯ 06:56 2018-12-22T07:51:18+03:00

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Энергетики ведут замену участка теплосети по улице М.Горького в Саратове

Сотрудники "Т Плюс" определили место поврежденного участка теплосети на ул. Горького и производят его демонтаж. Работы ведутся усиленными темпами.

Для скорейшего восстановления теплоснабжения задействованы 3 бригады специалистов Территориального управления по теплоснабжению и Центральной ремонтной службы, а также 12 единиц спецтехники. Энергокомпания также ведет мониторинг температуры внутри 15 домов, оказавшихся в зоне ограничения. За каждым объектом закреплен сотрудник тепловой инспекции энергокомпании, который оказывает помощь в регулировке режимов внутридомовых коммуникаций. Все здания переведены на альтернативную схему отопления, которая будет действовать до полного завершения работ.

Энергетики приносят свои извинения жителям города за доставленные неудобства.