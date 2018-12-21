Глава Саратова лично обошел квартиры без отопления
В Саратове сегодня, 21 декабря, прошло экстренное совещание на месте аварии тепломагистрали от ТЭЦ-5 на пересечении улиц Зарубина и Мясницкая. Туда прибыли мэр Михаил Исаев и главы администраций районов.
После совещания на месте он пошел в обход по квартирам, в которых нет отопления в связи с повреждением. Михаил Исаев прошел несколько квартир и поручил развесить везде объявления с номерами телефонов, куда обращаться за помощью.
- Очень холодно, хотя дом и теплый. Не критично будет, главное, чтобы за время ремонта не разморозились отопительные системы, — рассказала мэру местная жительница.
Другая женщина рассказала также, что дом сам по себе теплый и она верит, что все починят вовремя. Напомним, восстановить отопление обещают в 6–8 утра 22 декабря. Жители пока за помощью не обращались.
Исаев также предложил пройти и в старые дома, не такие теплые.
Жительница Саратова рассказывает о ситуации с отоплением главе города.