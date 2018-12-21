В Саратове погиб избитый гантелей педофилом водитель трамвая

СЕГОДНЯ 18:49 2018-12-21T19:19:33+03:00

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Водитель трамвая погибший от рук жестокого педофила скончался в реанимации 6-ой городской больницы. Как мы уже сообщали 19 декабря в среду из своей собственной квартиры по улице Гвардейская был госпитализирован 43-летний мужчина с многочисленными травмами головы, включая перелом костей черепа и челюсти.

- Потерпевшим оказался водитель трамвая, по подозрению в преступлении задержан ранее судимый за педофилию 20 летний нигде не работающий мужчина, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Саратовские медики подтвердили, что полученные травмы были не совместимые с жизнью.

- Пострадавший поступил в очень тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой. Медики боролись за его жизнь, но к сожалению вчера вечером он скончался, – рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области.

Также, из источников в правоохранительных органах стало известно, что травмы были нанесены железной гантелей. Задержанный по подозрению в нанесенных тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть ранее был судим за педофилию. Расследование уголовного дела по убийству продолжается