2018-12-21T18:06:11+03:00
Происшествия

В Саратове в тройном ДТП ранен пассажир микроавтобуса

Травмы получил пассажир микроавтобуса Соболь
Тимур Гадеев
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Сегодня на улице Московское шоссе столкнулись сразу три автомобиля.

- По предварительным данным сегодня днем на перекрестке улиц Московское шоссе и Буровая произошло столкновение трех автомобилей Hyundai, Vortex и микроавтобуса Соболь – рассказали «КП-Саратов» в госавтоинспекции Саратова.

В результате аварии пострадал пассажир микроавтобуса Соболь. Обстоятельства происшествия выясняются.

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