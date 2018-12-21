В Саратове в тройном ДТП ранен пассажир микроавтобуса
Травмы получил пассажир микроавтобуса Соболь
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Сегодня на улице Московское шоссе столкнулись сразу три автомобиля.
- По предварительным данным сегодня днем на перекрестке улиц Московское шоссе и Буровая произошло столкновение трех автомобилей Hyundai, Vortex и микроавтобуса Соболь – рассказали «КП-Саратов» в госавтоинспекции Саратова.
В результате аварии пострадал пассажир микроавтобуса Соболь. Обстоятельства происшествия выясняются.