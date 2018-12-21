2018-12-21T17:42:17+03:00
Происшествия

В Саратове «скорая» столкнулась с автобусом и легковушкой

Возникла пробка, пострадавших нет
Тимур Гадеев
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Сегодня в Саратове на улице Московское шоссе «скорая» попала в тройное ДТП.

- По предварительным данным, сегодня около 16:00 на улице Московское шоссе у дома №14, произошло столкновение машины скорой помощи, пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Пострадавших нет, – рассказали «КП-Саратов» в госавтоинспекции Саратова.

Из-за происшествия на улице Московское шоссе возникла пробка. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

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