Экс-главу в Красноармейском районе заподозрили в мошенничестве

СЕГОДНЯ 17:37 2018-12-21T17:37:37+03:00

Он выписал себе незаконную премию

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В Красноармейском районе Саратовской области бывшего главу одного из населенных пунктов заподозрили в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что в июле 2013 года чиновник подделал документы о выплате себе премии на сумму 27 270 рублей.

При этом решение о премировании не было принято на Совете депутатов.

Расследование продолжается.