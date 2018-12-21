Экс-главу в Красноармейском районе заподозрили в мошенничестве
Он выписал себе незаконную премию
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В Красноармейском районе Саратовской области бывшего главу одного из населенных пунктов заподозрили в мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, возбуждено уголовное дело.
Следствие считает, что в июле 2013 года чиновник подделал документы о выплате себе премии на сумму 27 270 рублей.
При этом решение о премировании не было принято на Совете депутатов.
Расследование продолжается.