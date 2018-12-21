В Саратове пропал без вести 15-летний мальчик
Волонтеры начали поиск
Владлен Юналеев
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В Саратове пропал без вести 15-летний Владлен Юналеев.
Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», подросток пропал 21 декабря.
Приметы мальчика: рост 150 см, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза.
На момент пропажи был одет в длинный темно-зеленый пуховик с капюшоном без меха, серую шапку, синие джинсы и темно-синие кроссовки.
С собой у него был синий рюкзак.