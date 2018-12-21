2018-12-21T17:23:06+03:00
Происшествия

В Саратове пропал без вести 15-летний мальчик

Волонтеры начали поиск
Екатерина Семенова
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Владлен ЮналеевВладлен Юналеев
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В Саратове пропал без вести 15-летний Владлен Юналеев.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», подросток пропал 21 декабря.

Приметы мальчика: рост 150 см, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза.

На момент пропажи был одет в длинный темно-зеленый пуховик с капюшоном без меха, серую шапку, синие джинсы и темно-синие кроссовки.

С собой у него был синий рюкзак.

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