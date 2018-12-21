2018-12-21T17:18:57+03:00
Общество

На три дня перекроют улицу Рахова

Отменены рейсы троллейбусов №3 и 16 в Саратове
Екатерина Семенова
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В Саратове перекроют улицу Рахова

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, это связано с заменой контактной сети троллейбусов.

В связи с этим, вводятся также ограничения для других участников движения.

С 22 по 24 декабря вводится запрет движение и парковки на улице Рахова.

В субботу с 9 до 13 часов нельзя будет проезжать на перекрестке с Новоузенской улицей, а также на протяжении до Шелковичной.

С 14 до 20 часов запрет будет введен от Бахметьевской до Ульяновской.

В воскресенье 23 декабря с 9 до 20 часов запрещено будет проезжать и парковаться на участке от Ульяновской до Шевченко.

В понедельник с 9 до 20 часов ограничено движение и стоянка от Рабочей до Бахметьевской.

Исключение сделано для автомобилей спецслужб и автобусов.

Ходить не будут также троллейбусы маршрутов №3 и 16. Для пассажиров запустят автобусы большой вместимости.

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