На три дня перекроют улицу Рахова
В Саратове перекроют улицу Рахова
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, это связано с заменой контактной сети троллейбусов.
В связи с этим, вводятся также ограничения для других участников движения.
С 22 по 24 декабря вводится запрет движение и парковки на улице Рахова.
В субботу с 9 до 13 часов нельзя будет проезжать на перекрестке с Новоузенской улицей, а также на протяжении до Шелковичной.
С 14 до 20 часов запрет будет введен от Бахметьевской до Ульяновской.
В воскресенье 23 декабря с 9 до 20 часов запрещено будет проезжать и парковаться на участке от Ульяновской до Шевченко.
В понедельник с 9 до 20 часов ограничено движение и стоянка от Рабочей до Бахметьевской.
Исключение сделано для автомобилей спецслужб и автобусов.
Ходить не будут также троллейбусы маршрутов №3 и 16. Для пассажиров запустят автобусы большой вместимости.