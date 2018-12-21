Дольщики ЖСК «Победа» в Саратове просят отложить ввод дома
Они не хотят переплачивать за отопление
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В Саратове продолжается совещание по проблемам обманутых дольщиков.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», была рассмотрена ситуация с несколькими ЖСК, которые ожидают завершения работ.
ЖСК «Звезда» и «Реалист» планируют ввести в этом году.
Дольщики ЖСК «Победа» попросили не вводить дом в эксплуатацию зимой. Они мотивировали это тем, что не хотят оплачивать отопление пустых квартир, где еще не могут начать ремонт.
Инвестор-застройщик Леонид Писной (генеральный директор АО «Саратовоблжилстрой») поддержал их.
Всего, по словам Михаила Исаева, по итогам года будет суммарно сдано десять проблемных домов.