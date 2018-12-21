2018-12-21T17:04:25+03:00
Недвижимость

Дольщики ЖСК «Победа» в Саратове просят отложить ввод дома

Они не хотят переплачивать за отопление
Екатерина Семенова
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В Саратове продолжается совещание по проблемам обманутых дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», была рассмотрена ситуация с несколькими ЖСК, которые ожидают завершения работ.

ЖСК «Звезда» и «Реалист» планируют ввести в этом году.

Дольщики ЖСК «Победа» попросили не вводить дом в эксплуатацию зимой. Они мотивировали это тем, что не хотят оплачивать отопление пустых квартир, где еще не могут начать ремонт.

Инвестор-застройщик Леонид Писной (генеральный директор АО «Саратовоблжилстрой») поддержал их.

Всего, по словам Михаила Исаева, по итогам года будет суммарно сдано десять проблемных домов.

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