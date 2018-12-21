Пятница в Саратове: Пробки достигли 10 баллов
Это максимальное значение для заторов
Скрин Яндекс.Пробки
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Вечером в пятницу Саратов встал в 10-бальных пробках.
Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, это максимальная степень загруженности дорог.
Сильнейшие заторы парализовали не только центр города, но и спальные районы. Крайне затруднительно проехать по проспекту 50 лет Октября, улице Панфилова, Московскому шоссе, Планерной, Навашина, проспекту Энтузиастов и улице Орджоникидзе.
Ситуация обусловлена как неудовлетворительным состоянием проезжей части, так и многочисленными ДТП.