2018-12-21T16:39:07+03:00
Общество

Пятница в Саратове: Пробки достигли 10 баллов

Это максимальное значение для заторов
Екатерина Семенова
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Скрин Яндекс.ПробкиСкрин Яндекс.Пробки
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Вечером в пятницу Саратов встал в 10-бальных пробках.

Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, это максимальная степень загруженности дорог.

Сильнейшие заторы парализовали не только центр города, но и спальные районы. Крайне затруднительно проехать по проспекту 50 лет Октября, улице Панфилова, Московскому шоссе, Планерной, Навашина, проспекту Энтузиастов и улице Орджоникидзе.

Ситуация обусловлена как неудовлетворительным состоянием проезжей части, так и многочисленными ДТП.

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