2018-12-21T16:33:10+03:00
Общество

Саратовская область обеспечена свининой

Пострадавшим от АЧС фермерам предлагают перейти на птицеводство
Екатерина Семенова
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Министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева. Фото Юлия КековаМинистр сельского хозяйства Татьяна Кравцева. Фото Юлия Кекова
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Министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева провела брифинг в пресс-центре «КП-Саратов».

Она ответила на вопрос корреспондента «Комсомолки» о ситуации с африканской чумой свиней.

По словам министра, вспышки африканской чумы свиней затронули не только наш регион. Она подчеркнула, что уничтожение поголовья всегда мера вынужденная.

- В этом плане у ветеринаров области работы, к сожалению, хватает. Тем не менее, на сегодняшний день в развитии свиноводства мы не имеем падения. Набирают темпы и мощности свинокомплексов, три из них можно выделить как самые крупные, — заявила министр.

Также она отметила, что мяса свинины в регионе достаточно.

Что касается мелких хозяйств, которые выращивали свиней, то им предлагается заниматься альтернативными видами животноводства, например, птицеводством.

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