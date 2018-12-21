Саратовская область обеспечена свининой
Министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева провела брифинг в пресс-центре «КП-Саратов».
Она ответила на вопрос корреспондента «Комсомолки» о ситуации с африканской чумой свиней.
По словам министра, вспышки африканской чумы свиней затронули не только наш регион. Она подчеркнула, что уничтожение поголовья всегда мера вынужденная.
- В этом плане у ветеринаров области работы, к сожалению, хватает. Тем не менее, на сегодняшний день в развитии свиноводства мы не имеем падения. Набирают темпы и мощности свинокомплексов, три из них можно выделить как самые крупные, — заявила министр.
Также она отметила, что мяса свинины в регионе достаточно.
Что касается мелких хозяйств, которые выращивали свиней, то им предлагается заниматься альтернативными видами животноводства, например, птицеводством.