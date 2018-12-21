Энергетики держат на контроле ситуацию с температурой внутри 15 домов Саратова

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-21T16:22:56+03:00

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За каждым объектом закреплен сотрудник тепловой инспекции энергокомпании, который будет оказывать помощь в регулировке внутридомой системы.

В настоящий момент энергетики переводят дома на альтернативную схему отопления на время проведения восстановительных работ, чтобы избежать разморозки системы.

Работы ведутся в усиленном режиме. Ремонтные бригады обеспечены необходимой техникой и материалами.

Энергетики приносят свои извинения жителям города за доставленные неудобства.