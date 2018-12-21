2018-12-21T15:51:35+03:00
Общество

В следующем году в Саратове начнут ремонтировать «Волгу» и «Спартак»

Городу не хватает спорткомплексов
Тимур Гадеев
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Во время осмотра стадиона «Авангард» в Саратове губернатор Валерий Радаев затронул тему еще двух спортивных объектов города.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона заявил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин должен помочь отремонтировать стадионы «Волга» и «Спартак».

- Я думаю что Вячеслав Викторович подставит нам плечо и поможет отремонтировать стадион «Волга» и «Спартак», — сказал губернатор.

По словам тренеров детских спортшкол, необходимость в этом есть, так как число желающих заниматься футболом среди детей как в Заводском так и в Ленинском районах всегда много и значительно больше, чем могут вместить имеющиеся спортивные комплексы.

Глава Саратова Михаил Исаев отметил, что в следующем году начнется реконструкция сначала «Волги», потом «Спартака».

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