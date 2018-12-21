Создана чрезвычайная комиссия по отключению отопления в Саратове

СЕГОДНЯ 15:40 2018-12-21T15:40:23+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев сегодня, 21 декабря, поручил экстренно собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, это связано с ремонтными работами на теплотрассе при аварии.

Напомним, вчера энергетики начали ремонт магистрали от ТЭЦ-5 на пересечении улиц Мясницкая и Зарубина. Когда работы были завершены и началось заполнение системы, выявилось еще одно повреждение. Отопление вновь пришлось отключить.

На месте работают три бригады «Т Плюс» и 12 единиц техники. Где возможно, отопление подается по резервной схеме.

По поручению Исаева чиновники проверят каждую квартиру, чтобы замерить температуру. При необходимости семьи с детьми и пенсионерами обеспечат обогревателями.