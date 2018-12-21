2018-12-21T15:30:46+03:00
Общество

Николай Панков: Медаль имени Примакова для Володина бесценна

Сергей Лавров наградил Председателя Госдумы за вклад в укрепление позиций России в мире
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что благодаря председателю Государственной Думы Вячеславу Володину стала заметна роль парламента в международной жизни.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров наградил Вячеслава Володина медалью Примакова, высоко оценив его личный вклад в укрепление позиций России в мире, активизацию и повышение эффективности парламентской дипломатии.

- Знаю, неоднократно был свидетелем насколько по-отечески и с уважением Евгений Максимович Примаков относился к Володину. Сам Володин всегда считал и считает его своим учителем. Чем больше проходит времени со дня ухода из жизни гениального политика, тем больше Володин воплощает в жизнь его идеи и отношение к людям. Его порядочность и умение находить компромисс на благо страны спикер применяет и на международных встречах. Стала заметна роль парламента в международной жизни. Уверен, что медаль имени Примакова, врученная Лавровым за вклад в реализацию государственной политики страны, для него также бесценна, — пишет Николай Панков.

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