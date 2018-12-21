Панков составителям рейтинга полезности депутатов: Оглядывайтесь на реальность

СЕГОДНЯ 15:15 2018-12-21T15:15:21+03:00

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Депутат Государственной Думы России Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» высказал мнение по поводу пятого интегрального рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».

Данный рейтинг составляется с учетом четырех факторов: активность народных избранников в Госдуме (выступления и разработка законопроектов), упоминаемость в прессе, работа в своем регионе с избирателями и местными элитами, а также результаты так называемого «народного голосования» на сайте «Депутат.клуб». При этом из рейтинга были исключены лидеры думских фракций и председатель Госдумы. Эксперты посчитали, что они находятся не в равных условиях по сравнению с другими коллегами.

- Нашел, наконец, минуту посмотреть, что за рейтинг полезности депутатов обсуждают СМИ. Бросаются в глаза нестыковки. При всем уважении, вряд ли у депутата, который работает три месяца, законотворческая активность выше, чем у Яровой. Это я про Алимову.

Второе — по индексу народного голосования у Примакова 0,61. В то время как в регионе 26% жителей одобряют его работу. Самая высокая оценка, после Володина, но председатель Госдумы в рейтингах не участвует. А у Хора этот индекс – 3,82. Выше, чем у депутатов, которые напряженно работают в области, решают проблемы людей, дольщиков. Хочется сказать – ребята, вы цифры рисуйте, но и на реальность оглядывайтесь.

И третье из того, что увидел. За полгода у Ольги Баталиной снизилась законотворческая активность и индекс народного голосования. Неужто думают, что партийная работа мешает? Вот так закажет Москва рейтинг, подогнав под нужные цифры. А люди потом на местах читают. И думают, то ли мы чудные, то ли они нас не видят за Садовым кольцом, — пишет Николай Панков.

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