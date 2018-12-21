2018-12-21T15:26:26+03:00
Происшествия

Малолетние вымогатели из Саратова получили условные сроки

Они требовали от подростка три тысячи рублей
Дарья Вострикова
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Двоих несовершеннолетних саратовцев признали виновными в вымогательстве.

- По версии следствия, 11 июля 16 и 15-летние подростки остановили 14-летнего ребенка, живущего в Заводском районе и потребовали отдать 3 тыс. рублей. Деньги мальчик им якобы задолжал. В случае неповиновения парни обещали избить и рассказать обидные сплетни. С перепугу мальчик отдал им все, что они хотели. Все происходило на Пензенской улице, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Еще до окончания суда подростки во всем признались. По решению суда старший из них получил 1,5 года условного срока, младший — 1 год.

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