В Саратове не определились с датой открытия стадиона «Авангард»

СЕГОДНЯ 15:08 2018-12-21T15:08:16+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня посетил стадион «Авангард».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», во время визита губернатор осмотрел раздевалки, пресс-центр, пообщался с с детьми и судьями.

На ремонт стадиона «Авангард» было затрачено 200 млн рублей: большей частью из федерального бюджета, а часть средств была выделена из регионального и муниципального бюджета.

Заказчиком реконструкции выступила администрация Саратова. Проектировщик — ГУПП «Институт Саратовгражданпроект». В комплекс стадиона, в соответствии с проектом, входят: футбольное поле размером 105х68 метров с натуральным покрытием, раздевалки площадью не менее 100 кв. метров, каждая из которых оборудована душевыми кабинами, системой кондиционирования, а также зал для пресс-конференций, парковка, медкабинет, система искусственного освящение и другое.

На новом стадионе возможно будет проводить соревнования по футболу, мини-футболу, волейболу, легкой атлетике и другим видам спорта.

Для саратовского губернатора специально включили мачты освещения отремонтированного стадиона. Однако пока это только две вышки.

- Основная мачта освещения, которая уже смонтирована, будет установлена после того, как старый аэропорт переместят на новое место, — рассказал губернатор Валерий Радаев.

Когда намечено официальное открытие стадиона «Авангард», чиновники осторожно отмолчались; сказали только, что, скорее всего, весной, когда начнется футбольный и легкоатлетический сезон. При условии, конечно, если натуральный газон под снегом переживет эту зиму.