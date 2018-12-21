Чиновника Ростехнадзора будут судить за взятку

СЕГОДНЯ 14:56 2018-12-21T14:56:50+03:00

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В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника Ростехнадзора.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, чиновника обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, 17 мая начальник отдела Ростехнадзора получил 20 тыс. рублей и телефон за 55 тыс. рублей. Эти «дары» полагались ему, чтобы он помог смягчить наказание юридическому лицу и скрытие подлога.

Однако сотрудники УФСБ пресекли деятельность чиновника и задержали его.

Несмотря на то, что он не признал свою вину, дело направлено в суд.