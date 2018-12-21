Николай Панков встал на защиту сенатора Людмилы Боковой

СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-21T14:50:37+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграмм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Погода что ли сегодня такая, давление упало. Внутричерепное у некоторых. То депутаты предлагают устроить парковку на Театральной площади. То конкурсный управляющий «Капители» обвиняет сенатора, учительницу Бокову в корысти. Где Бокова, где корысть? Управляющие есть разные, допустим. Кто выкладывается, чтобы достроить дом. А кто ставит палки в колеса, требуя зарплату 160 тысяч. Или потом «всплывает», что в проблемном доме у него несколько квартир появляются. И считают это законно, квартиры за кучку щебня покупать. Или вот переживают сильно, что земля в центре города достанется не им, а вернется городу. На таких и шапка горит. Народ зря пословиц не придумает, — написал депутат.