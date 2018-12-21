Минстрой готов подать в суд за плохой ремонт дворов в Ершове

СЕГОДНЯ 14:33 2018-12-21T14:33:14+03:00

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В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области прокомментировали информацию по итогам мониторинга ремонта дворов активистами Общероссийского народного фронта.

- Для контроля за объемом и качеством выполненных работ администрацией Ершовского района проведена экспертиза работ по ремонту придомовых территорий 26 многоквартирных домов микрорайона ул. Толстого и ул. Некрасова. ООО «СНИП СТ» составлено экспертное заключение по объемам и качеству выполненных работ, в котором зафиксированы нарушения и сделаны выводы, что выявленные дефекты уложенного асфальтобетонного покрытия не являются критическими, не влияют на безопасность и подлежат к устранению». Подрядчику была направлена претензия и получен ответ о готовности устранить выявленные дефекты в рамках гарантийного срока.

В связи с нарушением сроков исполнения муниципального контракта в адрес подрядчика выставил неустойку. В случае отказа подрядчика от добровольной оплаты, заказчик будет обращаться в арбитражный суд, — отметили в министерстве.

Напомним, общественники заявили, что дворовые территории в Ершове были отремонтированы с нарушениями.