Житель Колокольцовки проводами удушил бывшую жену

СЕГОДНЯ 14:30 2018-12-21T14:30:25+03:00

Это произошло во время утренней ссоры

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Жителя села Колокольцовка признали виновным в убийстве бывшей жены.

- Установлено, что 2 сентября 2018 года примерно в шесть утра мужчина пришел к ней домой. Пара поссорилась. Экс-супруг толкнул женщину, от чего она упала на землю. Он сел на нее верхом, обвил шею женщины проводами от стоящей рядом аудиосистемы и задушил, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Мужчина так и не признал свою вину. Но улики суда доказали обратное.

Ему назначено наказание — 9 лет и 10 месяцев исправительной колонии строгого режима.