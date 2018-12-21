2018-12-21T14:30:25+03:00
Происшествия

Житель Колокольцовки проводами удушил бывшую жену

Это произошло во время утренней ссоры
Дарья Вострикова
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Жителя села Колокольцовка признали виновным в убийстве бывшей жены.

- Установлено, что 2 сентября 2018 года примерно в шесть утра мужчина пришел к ней домой. Пара поссорилась. Экс-супруг толкнул женщину, от чего она упала на землю. Он сел на нее верхом, обвил шею женщины проводами от стоящей рядом аудиосистемы и задушил, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Мужчина так и не признал свою вину. Но улики суда доказали обратное.

Ему назначено наказание — 9 лет и 10 месяцев исправительной колонии строгого режима.

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