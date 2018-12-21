Молодого парня из Маркса могут посадить за педофилию
Его обвиняют в растлении 13-летней девочки
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Житель Маркского района обвиняется в растлении 13-летней девочки.
- По данным следствия, в ноябре 2017 года, 22-летний парень занялся сексом с 13-летней девочкой. Когда об этом узнали родители, они не стали замалчивать случай, а тут же обратились в полицию — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.
Еще до окончания следствия предполагаемый педофил признал свою вину.
Сейчас уголовное дело у прокурора. Потом материалы пойдут в суд.