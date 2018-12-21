На стадионе «Авангард» могут провести турнир «Кожаный мяч»

СЕГОДНЯ 13:54 2018-12-21T13:54:07+03:00

Валерий Радаев пожалел, что стадион не успели отремонтировать к ЧМ по футболу

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Сегодня на стадион «Авангард» в Саратове с проверкой прибыли губернатор Валерий Радаев и мэр города Михаил Исаев.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона осмотрел стадион после завершения последних работ по реконструкции.

Напомним вокруг ремонтных работ было много скандалов в СМИ. Так как изначально стадион «Авангард» было задумано сдать к Чемпионату мира по футболу летом этого года как тренировочную площадку.

Однако из-за проблем с финансированием к нужному времени объект отремонтировать не успели, к тому же ни одна национальная команда не выбрала Саратов как плацдарм для подготовки спортсменов.

- Конечно, жаль что нам не удалось доделать ремонт к мировому чемпионату. Зато теперь есть возможность тренировать своих спортсменов. Возможно, уже в ближайшее время сможем проводить всероссийские соревнования, такие как «Кожаный мяч», — заявил Валерий Радаев.

Кроме губернатора области и мэра в осмотре нового стадиона участвовали ветераны сорта спортсмены и дети воспитанники детских спортивных школ.