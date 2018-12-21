От саратовского автовокзала можно будет доехать до аэропорта на шаттле

СЕГОДНЯ 13:38 2018-12-21T13:38:36+03:00

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В связи с планируемым открытием в сентябре 2019 года нового аэропорта в Саратове, от автовокзала до него может был организован прямой автобусный маршрут.

- На сегодняшний день он уже утвержден. Мы планируем выделить отдельно терминал для перевозки пассажиров в аэропорт с нашего автовокзала. О передвижном составе пока ничего сказать не могу, поскольку не известно, какой должен быть трафик до весны. Но такая тема прорабатывается — от 16-местных шаттлов до 35-местных автобусов, — сказал Кирилл Лаврентьев, директор саратовского автовокзала.

По его словам, возможно, работать они будут в формате такси.

Проблему с багажом в машинах собираются решать так: убирать задний ряд сидений и поставить там сетку.

- Если едут восемь человек, то 16-местного автобуса хватит запросто. Это все решаемый вопрос. А может, даже на Toyota Camry. Почему бы и нет? Предварительно уже обсудили вопрос с одной крупной фирмой такси, — закончил Кирилл Лавреньтьев.