Пешеход попала под колеса бетономешалки в Саратове

СЕГОДНЯ 13:29 2018-12-21T13:29:28+03:00

Женщина умерла по пути в больницу

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В Ленинском районе Саратова бетономешалка насмерть сбила женщину.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла в Солнечном поселке, на пересечении улиц Тархова и проспекта Строителей.

По предварительной версии, 38-летняя женщина попала под колеса спецтранспорта. Она была госпитализирована, но скончалась по пути в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД, следователи.