Сергей Альмеев презентовал новый электропоезд «Саратов-Волгоград»

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-21T12:50:36+03:00

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Приволжская железная дорога презентовала ряд амбициозных и важных проектов.

В Саратове будет реконструирован железнодорожный вокзал, появится Детская железная дорога и начнет действовать новый маршрут пригородного сообщения «Саратов - Волгоград». Не более чем за пять часов саратовцы смогут добраться до города-героя, побывать на Мамаевом кургане, почтить сталинградские святыни, познакомиться с многочисленными достопримечательностями Волгограда.

Все это сообщил 18 декабря в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев. Примечательно, что Сергей Анварович не только рассказал журналистам о реализации инфраструктурных проектов, но и лично презентовал маршрут нового электропоезда до Волгограда.

Путешествие из Саратова в Волгоград и обратно разделилось на три самостоятельных, но при этом гармонично дополняющих друг друга сегмента. Во-первых, это собственно поездка на новом электропоезде (с посещением кабины машиниста и ознакомлением со всеми особенностями нового подвижного состава). Во-вторых, экскурсия по детскому технопарку «Кванториум» - уникальной площадке, которая представляет собой единое образовательное пространство с Приволжской детской железной дорогой. Здесь ребята учатся постигать азы промышленного дизайна, создавать 3D-модели, работать на современных станках с ЧПУ, изучать языки программирования.

В-третьих, пресс-конференция начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева, который рассказал о реализации целого ряда амбициозных проектов, в частности связанных с подготовкой к Мундиалю-2018, а также с реконструкцией вокзальной инфраструктуры: так, на модернизацию вокзала города Саратова планируется выделить около 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, с Саратовским регионом Приволжской железной дороги связано и строительство современных зерновых хабов - площадок по перегрузке сельскохозяйственной продукции. Один из таких хабов в текущем году введен в эксплуатацию в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области.

Обычный пассажирский поезд преодолевает расстояние от Саратова до Волгограда за шесть-семь часов, в зависимости от специфики маршрута. Новый электропоезд, экспериментальная поездка которого с журналистами и блогерами «на борту» состоялась в минувший вторник, 18 декабря, преодолел этот путь менее чем за пять часов.

Что представляет собой новая электричка? Это современный подвижной состав с удобными сидячими местами, способный развивать скорость до 120 километров в час. Сергей Анварович лично провел представителей СМИ и блогеров по поезду и подробно рассказал о ближайших планах компании. «Мы только смотрим это направление. Рассчитываем, что это будет тур выходного дня: пятница, суббота и воскресенье. Именно в эти дни поезд будет курсировать от Саратова до Волгограда и обратно: в семь с небольшим выехали, в полдень уже в Волгограде, обратно - в пять часов вечера. Путешествие одним днем, которое, тем не менее, позволяет увидеть основные достопримечательности соседнего города», - подчеркнул руководитель ПривЖД. И саратовцы, и волгоградцы, находящиеся в поезде, не скрыли, что искренне заинтересованы в таком сообщении городов, всем есть что показать: в Волгограде это, прежде всего, Мамаев курган и Родина-мать, в Саратове - Парк Победы на Соколовой горе.

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Впечатления от путешествия - на высшем уровне: удобно, быстро, комфортно, а предполагаемая цена на билет для взрослого пассажира представляется более чем лояльной - в районе 700-800 рублей.

Неизгладимое впечатление на саратовских журналистов произвели Приволжская детская железная дорога, технопарк «Кванториум» и особенно те, ради кого и затевался весь проект, - школьники, которые со взрослыми интонациями и превосходным знанием дела рассказали гостям из Саратова об особенностях этой уникальной образовательной площадки.

Напомним, Детская железная дорога действует в Волгограде с 1948 года, и ее поезда курсируют по пойме реки Царица. Правда, сообщение работает только в теплое время года, с апреля по октябрь, а в холодный сезон будущие железнодорожные специалисты оттачивают свое мастерство и пополняют знания в «Кванториуме». Здесь есть возможность пройти и теоретическую подготовку, и практику вождения и организации движения составов на особых тренажерах, и узнать историю Приволжской железной дороги, и познакомиться с судьбами великих предшественников по железнодорожному цеху в местном музее. Огромное место в экспозиции, понятно, занимают Сталинградская битва и весь сегмент военной истории в целом.

Экскурсию по «Кванториуму» и его подразделениям - по промышленному дизайну, 3D-моделированию, программированию и робототехнике - провели волгоградские школьники. Они подтвердили и продемонстрировали, что технопарк оборудован по последнему слову техники. Улыбки гостей Волгограда вызвали замечательные 3D-модели, напечатанные на специализированном принтере: в частности, это был бюст Президента России Владимира Путина, оснащенный «терминаторскими» очками Арнольда Шварценеггера. У учащихся технопарка есть не только знания, но и отличное чувство юмора…

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Неудивительно, что один из первых вопросов, который был задан Сергею Альмееву в ходе его итоговой пресс-конференции журналистом «КП-Саратов», был посвящен именно Детской железной дороге и технопарку: когда столь нужные образовательные площадки появятся в Саратове?

Выяснилось, что руководство Приволжской железной дороги заключило предварительную договоренность с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым на предмет реализации этого проекта: «Соглашение достигнуто. В планах компании реализация строительства технопарка, подобного волгоградскому, и Детской железной дороги. Она должна появиться в Парке Победы, и на ней можно будет объехать весь мемориальный комплекс. И, конечно, будет создана образовательная площадка, где ребята, которые хотят посвятить себя работе на железной дороге, получат возможность пройти профильное обучение», - было сказано в ходе пресс-конференции руководителя ПривЖД. Общая стоимость работ оценивается в сумму от 700 миллионов до одного миллиарда рублей, подчеркнул Сергей Альмеев.

Он назвал и основные показатели работы вверенной ему компании в уходящем году. Так, инвестиционные вложения в развитие инфраструктуры Приволжской магистрали и обновление основных фондов составили в 2018 году более 23 миллиардов рублей. «В 2019 году мы продолжим реализовывать проекты и, как всегда, ставим перед собой амбициозные, но реалистичные цели. Мы продолжим работу по повышению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах, полному удовлетворению существующих потребностей грузоотправителей в обеспечении вывоза продукции на полигоне Приволжской железной дороги, будем и дальше обновлять подвижной состав», - подчеркнул Сергей Анварович.

Говоря о будущем, руководство железной дороги не забывает и о прошлом: ретропоезд «Воинский эшелон», проехавший все три региона присутствия Приволжской железной дороги - Саратовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, отправится в путь и в 2019-м. «Жаль, что с нами больше нет человека, который стал одним из главных вдохновителей этого проекта, - Алексея Викторовича Васина, директора музея-заповедника «Сталинградская битва». Но все слова благодарности ему будут сказаны, и его дело будет продолжено. Наше юное поколение снова сможет увидеть танки Т-34, «Катюши» и все то, что входит в экспозицию «Воинского эшелона». Историю ни в коем случае нельзя забывать, ее нужно чтить и помнить, и этот посыл ляжет в реализацию множества наших проектов в Саратовской области», - расставил акценты в ходе пресс-конференции Сергей Альмеев.