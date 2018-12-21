Исаев: Через пару лет мы можем потерять улицу Чернышевского

СЕГОДНЯ 12:39 2018-12-21T12:40:13+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев ответил на критику депутатов гордумы, которые остались недовольны предложениями по оптимизации транспортного комплекса города.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Исаев высказался на совещании по презентации проекта, которое состоялось 21 декабря на Театральной площади, 5.

В частности, он прокомментировал слова гордепа Виктора Маркова, который призвал решать проблему транспорта простыми способами, например, разрешить парковку на всех улицах.

- Вы предлагаете разрешить стоять везде. А как тогда город убирать? Считаю, основные магистрали надо запретить для стоянки. Купят за пять тысяч машину, приварят стрелку в сторону шиномонтажа. И ставят на магистрали. Через пару лет мы улице Чернышевского потеряем так — их ГИБДД не может убрать, потому что формально это не реклама, — заявил Исаев.

Кроме того, он отметил, что следует оптимизировать работу светофоров.

- Сейчас все рассинхронизировано, про «зеленые волны» уже забыли. Предстоит это заказывать. Сами мы не справимся, — отметил мэр.

Он уверен, что системой транспортного комплекса должны заниматься практики и профессионалы.

- Депутатов надо слушать, но решать должны специалисты. Уже в следующем году мы начнем тратить деньги на транспортные развязки. В 2020 году сделаем развязку на «Стрелке». Будем пользоваться и возможностью простых решений обязательно, — заявил мэр Исаев в ответе на критику депутатов.