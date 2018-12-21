Девушка обокрала мужчину в ночной сауне в Энгельсе
Она лишила его сотового телефона
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В полицию Энгельса 9 декабря поступило сообщение о краже телефона. Причем 29-летний владелец не помнил, где аппарат могли похитить.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, в ходе проверки оказалось, что телефон Honor 7a был украден в сауне.
Преступление было совершено с 3 до 7 часов ночи в заведении на Восточном переулке.
По данному факту возбуждено уголовное дело, и полиция задержала 28-летнюю гражданку, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.
Похищенное было изъято.