Девушка обокрала мужчину в ночной сауне в Энгельсе

СЕГОДНЯ 12:22 2018-12-21T12:22:17+03:00

Она лишила его сотового телефона

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В полицию Энгельса 9 декабря поступило сообщение о краже телефона. Причем 29-летний владелец не помнил, где аппарат могли похитить.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, в ходе проверки оказалось, что телефон Honor 7a был украден в сауне.

Преступление было совершено с 3 до 7 часов ночи в заведении на Восточном переулке.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и полиция задержала 28-летнюю гражданку, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Похищенное было изъято.