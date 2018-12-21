Жители Саратовской области могут получить льготы на оплату услуги по обращению с ТКО

СЕГОДНЯ 12:15 2018-12-21T12:15:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Саратовской области могут получить льготы на оплату новой услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая появилась в зоне деятельности Регоператора с 12 августа 2018 года и появится в остальных районах области в новом 2019 году.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ услуга по обращению с ТКО переходит в состав коммунальных услуг, что делает услугу полностью прозрачной для государства и позволяет снизить платежи по ЖКУ получателям субсидий. В соответствии с ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» оплачивать новую коммунальную услугу обязаны все собственники ТКО: юридические лица, индивидуальные предприниматели, бюджетные организации, а также сельские жители, в том числе проживающие как в частных домовладениях, так и в многоквартирных домах.

Есть несколько вариантов мер социальной поддержки, установленных законодательством. Расходы на ЖКУ возмещаются в виде ежемесячной денежной компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК) и субсидий. К льготным категориям относятся многодетные и неполные семьи, одинокие пенсионеры и другие социально незащищенные категории граждан. Субсидией могут воспользоваться и те жители, чьи расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из стандартов их стоимости, превышают максимально допустимую долю расходов на этот вид услуг в совокупном доходе семьи.

Право на предоставление ЕДК имеют ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, ветераны труда, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, отдельные категории многодетных семей.

Чтобы оформить ЕДК или субсидию, необходимо обратиться в органы социальной защиты своего района. Главным условием для оформления ежемесячной денежной компенсации и субсидий является отсутствие задолженностей за жилищно-коммунальные услуги.