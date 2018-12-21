В Саратовской области у виновника ДТП арестовали машину

СЕГОДНЯ 12:07 2018-12-21T12:09:00+03:00

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В Саратовской области судебные приставы возбудили производство о взыскании морального вреда жертве преступления.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП, гражданин нарушил правила дорожного движения, что привело к аварии и тяжкому вреду здоровья человеку.

По решению суда виновник ДТП должен был заплатить пострадавшему 230 тыс. рублей, однако не сделал этого.

Приставы направили запросы об имуществе должника и оказалось, что он владеет автомобилем «Лада Гранта».

Машина была арестована и, если гражданин не выплатит сумму компенсации морального вреда, продана.