В Саратовской области у виновника ДТП арестовали машину
Должник не компенсировал моральный вред жертве аварии
Арестован автомобиль виновника ДТП
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В Саратовской области судебные приставы возбудили производство о взыскании морального вреда жертве преступления.
Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП, гражданин нарушил правила дорожного движения, что привело к аварии и тяжкому вреду здоровья человеку.
По решению суда виновник ДТП должен был заплатить пострадавшему 230 тыс. рублей, однако не сделал этого.
Приставы направили запросы об имуществе должника и оказалось, что он владеет автомобилем «Лада Гранта».
Машина была арестована и, если гражданин не выплатит сумму компенсации морального вреда, продана.