В Заводском районе пропала 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-21T11:53:45+03:00

Она не выходит на связь с 3 декабря

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В Заводском районе Саратова пропала без вести Татьяна Осипова.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 17-летнюю девушку ищут с 3 декабря.

По приметам Татьяна Осипова роста 165 см, у девушки нормальное телосложение, черные крашеные волосы до плеч, стрижка каре и карие глаза.

На момент пропажи она была одета в черный болоньевый пуховик с капюшоном и желтой меховой опушкой, темно-синюю олимпийку Adidas, такого же цвета джинсы и желтые кожаные ботинки.

С собой у нее была черная кожаная сумка.