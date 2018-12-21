В Заводском районе пропала 17-летняя девушка
Она не выходит на связь с 3 декабря
Татьяна Осипова
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В Заводском районе Саратова пропала без вести Татьяна Осипова.
Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 17-летнюю девушку ищут с 3 декабря.
По приметам Татьяна Осипова роста 165 см, у девушки нормальное телосложение, черные крашеные волосы до плеч, стрижка каре и карие глаза.
На момент пропажи она была одета в черный болоньевый пуховик с капюшоном и желтой меховой опушкой, темно-синюю олимпийку Adidas, такого же цвета джинсы и желтые кожаные ботинки.
С собой у нее была черная кожаная сумка.