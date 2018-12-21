Депутат Марков высказал недовольство широкими тротуарами Саратова

СЕГОДНЯ 11:47 2018-12-21T11:47:46+03:00

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На обсуждении развития транспортной инфраструкутры Саратова 21 декабря депутат гордумы Евгений Чернов отметил, что приглашение на обсуждение такого важного документа, как программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города, поступило всем накануне. Возможно, поэтому в зале не так много людей, как должно было быть для такой презентации.

- Нет архитекторов, которые уже работали с транспортными артериями города, могли бы задать профессиональные вопросы. Предполагаются большие затраты, но при этом не использованы простые решения, к примеру, повороты направо, — заявил Чернов.

Свои претензии высказал и депутат Александр Янклович, который отметил не использование такой важной артерии как Волга, вдоль которой стоит город.

- 8,5 млрд это по 500 млн в год — и это по самому минимальному сценарию. Для Саратова это нереально. Давайте исходить из имеющихся возможностей. Поддержу Чернова — есть простые решения, которые ликвидируют откровенные глупости в организации движения в городе. У нас есть возможность заняться бесплатными парковками, прежде чем говорить о платных зонах. Повороты направо, широкие тротуары, по которым никто не ходит, улицы, где нельзя стоять — надо отменить эти табу, — высказался депутат гордумы Виктор Марков.

Обсуждение комплексной программы развития транспортной инфраструктуры Саратова планируется продолжить с депутатами областной и городской думы.