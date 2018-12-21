2018-12-21T11:47:46+03:00
Общество

Депутат Марков высказал недовольство широкими тротуарами Саратова

Народный избранник призвал искать простые решения для модернизации транспортной схемы
Александр Уриевский
Поделиться:
В Саратове обсуждают транспортную схемуВ Саратове обсуждают транспортную схемуФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

На обсуждении развития транспортной инфраструкутры Саратова 21 декабря депутат гордумы Евгений Чернов отметил, что приглашение на обсуждение такого важного документа, как программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города, поступило всем накануне. Возможно, поэтому в зале не так много людей, как должно было быть для такой презентации.

- Нет архитекторов, которые уже работали с транспортными артериями города, могли бы задать профессиональные вопросы. Предполагаются большие затраты, но при этом не использованы простые решения, к примеру, повороты направо, — заявил Чернов.

Свои претензии высказал и депутат Александр Янклович, который отметил не использование такой важной артерии как Волга, вдоль которой стоит город.

- 8,5 млрд это по 500 млн в год — и это по самому минимальному сценарию. Для Саратова это нереально. Давайте исходить из имеющихся возможностей. Поддержу Чернова — есть простые решения, которые ликвидируют откровенные глупости в организации движения в городе. У нас есть возможность заняться бесплатными парковками, прежде чем говорить о платных зонах. Повороты направо, широкие тротуары, по которым никто не ходит, улицы, где нельзя стоять — надо отменить эти табу, — высказался депутат гордумы Виктор Марков.

Обсуждение комплексной программы развития транспортной инфраструктуры Саратова планируется продолжить с депутатами областной и городской думы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Николай Панков встал на защиту сенатора Людмилы Боковой
Минстрой готов подать в суд за плохой ремонт дворов в Ершове
Житель Колокольцовки проводами удушил бывшую жену
Балаковцы остались без тепла
Обнаружено новое повреждение на теплопроводе в центре Саратова
В Саратове встали трамваи №3
Молодого парня из Маркса могут посадить за педофилию
На стадионе «Авангард» могут провести турнир «Кожаный мяч»
От саратовского автовокзала можно будет доехать до аэропорта на шаттле
Пешеход попала под колеса бетономешалки в Саратове
Сергей Альмеев презентовал новый электропоезд «Саратов-Волгоград»
Исаев: Через пару лет мы можем потерять улицу Чернышевского
Девушка обокрала мужчину в ночной сауне в Энгельсе
Жители Саратовской области могут получить льготы на оплату услуги по обращению с ТКО