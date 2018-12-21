Саратовцы на остановках смогут узнать, когда придет автобус
Сегодня, 21 декабря, в Саратове состоялась презентация сервиса «Умный транспорт».
Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», система включает в себя более 200 пригородных и междугородных автобусов.
- Система включает в себя три уровня. Диспетчеры постоянно вносят корректировки о местоположении, номере автобусов. Человек заходит через сайт или приложение и видит номер транспорта, где он едет, прогнозируемое время прибытия, — рассказал Кирилл Лаврентьев, директор саратовского автовокзала.
Как было отмечено, наш регион — один из первых, где появилась эта система. При этом в Саратове сервис существует уже шесть лет.
После Нового года планируется сделать версию для слабовидящих пассажиров и поменять дизайн.
.Фото: Дарья Вострикова
Фото: Дарья Вострикова
Также в новой версии на карте будут отмечены транспортные средства, где есть wi-fi. Пока неизвестно, когда такие автобусы появятся в Саратовской области. Сейчас есть такие, которые оборудованы видеокамерами для отслеживания происходящего в салоне.
На остановочных павильонов должна появится табличка с QR-кодом, где будет показано прогнозируемое время прибытия.