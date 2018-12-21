2018-12-21T11:18:58+03:00
Происшествия

В Саратовской области сельчанин забил пожилую мать ее тростью

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Балаковском районе Саратовской области жителя одного из сел обвиняют в убийстве матери.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, в отношении 59-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье «Убийство».

По предварительной версии, в ночь в 17 на 18 декабря гражданин поссорился с 82-летней матерью. При этом ссора не ограничилась словесной перепалкой — мужчина забил престарелую женщину двумя металлическими тростями, при помощи которых его мать передвигалась.

Женщина скончалась на месте от множественных травм на голове и теле.

Труп обнаружила родственница, зашедшая навестить пожилую женщину. Сын находился в той же квартире.

В настоящее время обвиняемый арестован.

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