В Саратовской области сельчанин забил пожилую мать ее тростью
В Балаковском районе Саратовской области жителя одного из сел обвиняют в убийстве матери.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, в отношении 59-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье «Убийство».
По предварительной версии, в ночь в 17 на 18 декабря гражданин поссорился с 82-летней матерью. При этом ссора не ограничилась словесной перепалкой — мужчина забил престарелую женщину двумя металлическими тростями, при помощи которых его мать передвигалась.
Женщина скончалась на месте от множественных травм на голове и теле.
Труп обнаружила родственница, зашедшая навестить пожилую женщину. Сын находился в той же квартире.
В настоящее время обвиняемый арестован.