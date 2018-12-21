В центре Саратова планируют развивать велосипедное движение

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-21T11:11:15+03:00

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В ходе презентации научного исследования по разработке программы развития транспортной инфраструктуры 21 декабря представитель компании-разработчика «Стройинвестпроект» Роман Мельников рассказал о совместной работе с ГИБДД.

- Снижение уровня аварийности на 82 точках планируется на основе анализа статистики ДТП за три года: виды и типы аварий. Совместно с ГИБДД эта работа уже пойдет в следующем году. Планируется развивать велосипедное движение, за счет одностороннего движения машин в центре города, — рассказал Мельников.

Для разработки новых схем движения использовались несколько квадрокоптеров, которые фиксировали потоки транспорта.

Депутатов заинтересовал вопрос введения платных парковок. Мельников напомнил, что платные зоны могут появиться только после выполнения всех остальных условий.

Свое мнение о платных парковках и зонах в центре высказал и мэр Михаил Исаев.

- Это не просто доход от платных парковок. Это политика муниципалитета. Цели нет именно сегодня вводить платные места — это работа на перспективу. То, что мы сейчас начинаем, в плане разработки развития транспортной инфраструктуры, даст эффект не сегодня, не в 2020 году, а позже, — сказал он.