2018-12-21T11:11:15+03:00
Общество

В центре Саратова планируют развивать велосипедное движение

Продолжается обсуждение новой транспортной схемы города
Александр Уриевский
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ходе презентации научного исследования по разработке программы развития транспортной инфраструктуры 21 декабря представитель компании-разработчика «Стройинвестпроект» Роман Мельников рассказал о совместной работе с ГИБДД.

- Снижение уровня аварийности на 82 точках планируется на основе анализа статистики ДТП за три года: виды и типы аварий. Совместно с ГИБДД эта работа уже пойдет в следующем году. Планируется развивать велосипедное движение, за счет одностороннего движения машин в центре города, — рассказал Мельников.

Для разработки новых схем движения использовались несколько квадрокоптеров, которые фиксировали потоки транспорта.

Депутатов заинтересовал вопрос введения платных парковок. Мельников напомнил, что платные зоны могут появиться только после выполнения всех остальных условий.

Свое мнение о платных парковках и зонах в центре высказал и мэр Михаил Исаев.

- Это не просто доход от платных парковок. Это политика муниципалитета. Цели нет именно сегодня вводить платные места — это работа на перспективу. То, что мы сейчас начинаем, в плане разработки развития транспортной инфраструктуры, даст эффект не сегодня, не в 2020 году, а позже, — сказал он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Заводском районе пропала 17-летняя девушка
Депутат Марков высказал недовольство широкими тротуарами Саратова
На Рахова отключили еще два светофора
Саратовцы на остановках смогут узнать, когда придет автобус
В Саратовской области сельчанин забил пожилую мать ее тростью
«КВС» просит жителей не путать канализацию с мусорным ведром
В Саратове вновь предложено изменить развязку на «Стрелке»
В центре Саратова столкнулись две иномарки [фото]
В Саратове ищут водителя такси, сбившего пешехода
На схему транспортного комплекса Саратова потратили 41 млн рублей
В Саратове ищут похищенную собаку такой же породы как Хатико
Саратовское БТИ задолжало сотрудникам 1,7 млн рублей
Саратовский рецидивист украл у сожительницы планшет и золото
Волейбольный клуб «Протон-БАЭС» пока не дождался выплаты долгов за прошлый сезон
В Энгельсе избили и ограбили 79-летнего мужчину
В центре Саратова начали восстанавливать подачу отопления
В Саратове задержан серийный похититель продуктов
На перекрестке Мичурина и Рахова отключат светофор