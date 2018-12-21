2018-12-21T11:00:20+03:00
Недвижимость

«КВС» просит жителей не путать канализацию с мусорным ведром

В новогодние праздники количество засоров возрастает в два раза
Екатерина Семенова
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В канун новогодних праздников КВС напоминает жителям Саратова о необходимости корректного пользования городской системой канализации. Остатки пищи, пластиковые и целлюлозные пакеты и другой мусор, который горожане не доносят до мусорного ведра и смывают в унитаз в течение новогодних каникул, часто становятся причиной массовых засоров городской канализации.

По статистике засоры в праздничные и предпраздничные дни превышают средние показатели в два раза. Вместе с остатками пищи пользователи сливают в канализационные сети жиросодержащие соусы. В зимних условиях, при отрицательных температурах, насыщенные жирами стоки застаиваются в профиле канализации, образуются жировые пробки, профиль сетей становится непроходимым. Работы по устранению засоров в таких случаях могут занять продолжительное время, что создаст дополнительное неудобство для жителей.

«Концессии водоснабжения — Саратов» напоминают несколько простых правил пользования городской канализацией, чтобы предотвратить засоры профилей:

- твердые бытовые отходы, в том числе и растительного происхождения (очистки, стебли, пропавшие плоды), которые остаются после заготовок и приготовления пищи, а также испорченные продукты, жиросодержащие соусы и пр. необходимо выбрасывать только в мусорное ведро;

- чтобы избежать попадания крупных частиц в канализацию, необходимо использовать защитную сетку для раковин и моек;

- запрещены к сбросу средства личной гигиены, хозяйственные предметы, полиэтиленовые пакеты, стеклянная и пластиковая тара.

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