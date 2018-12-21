В Саратове вновь предложено изменить развязку на «Стрелке»

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-21T10:34:06+03:00

Это должно помочь избавиться от хронических заторов

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В Саратове сегодня, 21 декабря, обсуждают схему транспортного комплекса.

Представитель компании ООО «Стройинвестпроект» Роман Мельников рассказал, что предлагается три сценария:

- минимальный — в первую очередь работа с проспектом 50 Лет Октября;

- оптимальный — более глубокая реконструкция транспортной системы;

- максимальный — включает строительство нового моста через Волгу.

- Решено остановиться на оптимальном варианте. В первую очередь, эксперты займутся развязкой на «Стрелке», где сейчас хронические заторы. Предлагались подземные развязки со строительством туннеля по улице Техническая, эстакады. Все варианты оценены положительно. В центре города предлагается наладить систему одностороннего движения по улицам, за счет этого снизится количество конфликтных направлений. Это даст возможность уменьшить количество светофоров, увеличить количество парковочных карманов. Также предполагается сокращение количества остановок общественного транспорта, синхронизация и автоматизация светофорного движения, — рассказал Роман Мельников.

Фото: Александр Уриевский

В случае выполнения всех этих условий, разработчики предлагают разделить центр города на семь зон платных парковок с отдельными тарифами. Мельников на вопросы депутатов подчеркнул: платные зоны могут вводиться только после выполнения всех остальных условий.

По его словам есть ряд важных узлов.

- Славянская площадь перед мостом Саратов-Энгельс. Там предлагается перенести зону разъезда перед мостом.

- Улица Шехурдина и проспект Строителей (кольцо НИИ) — изменили количество полос движения транспорта.

- Узел 50 лет Октября и Техническая — также пересмотреть коридоры движения, чтобы не переходили четыре ряда в два.

- Радищева — Кутякова — Челюскинцев. Здесь есть вариант установки нового светофора.

По словам представителя проектной организации, все картограммы показывают улучшение движения в случае внедрения предложений проектировщиков.

На улице Огородная и 2-м Просяном проезде также предлагается избавится от длинного хвоста стоящих на поворот машин.

Развязка на конечной 10 троллейбуса — проспект Строителей и улица Тархова: там предлагается убрать парковку ограничить зоны перестроения. Возвести новый пешеходный переход над дорогой.

Развязка Б.Горная — Астраханская — Танкистов: за счет перенастройки светофоров и движения пешеходов планируется избавится от пробок.

Перемены ждут улицу Новоузенская на перекрестке с Большой Садовой, Астраханская на перекрестке с Московской.

Фото: Александр Уриевский

По словам участников совещания, этот проект учитывает текущую ситуацию, но есть разработки, предусматривающие стратегию развития города. К примеру, территорию старого аэропорта в центре города. Глава Саратова Михаил Исаев заметил, что это презентация стратегии, для реализации ее будет подготовлено около восьми рабочих программ с конкретными проектами, учитывающими перенос коммуникаций, памятники архитектуры, изменение потоков транспорта в будущем после заселения новых микрорайонов.