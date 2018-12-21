В Саратове ищут водителя такси, сбившего пешехода

СЕГОДНЯ 10:13 2018-12-21T10:19:26+03:00

Таксист бросил раненого на дороге и с места ДТП скрылся

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Сегодня ночью на перекрестке улиц Соборная и Мичурина, водитель такси сбил пешехода и скрылся.

Очевидцы рассказали, что сбивший пешехода водитель выходил из машины обклеенной наклейками «Яндех Такси» осмотрел пешехода и скрылся. На место происшествия приехала бригада медиков областного центра медицины катастроф.

- Сегодня ночью в 00:16, на улице Соборная, 36-летний пострадавший получил травмы после наезда авто и был доставлен в травмпункт 2-й городской больницы, – рассказал «КП-Саратов» диспетчер областной службы ЦМК.

Также на месте происшествия работали сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия выясняются.