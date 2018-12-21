2018-12-21T09:59:12+03:00
Общество

На схему транспортного комплекса Саратова потратили 41 млн рублей

Михаил Исаев отметил, что в других городах она стоила еще дороже
Александр Уриевский
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Михаил Исаев рассказал о новой транспортной схеме СаратоваМихаил Исаев рассказал о новой транспортной схеме СаратоваФото: Александр Уриевский
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В Саратове 21 декабря на Театральной, 5 прошла презентация научной работы «Разработки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры» Саратова а также комплексных схем организации дорожного движения.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на презентацию кроме мэра города Михаила Исаева приехал первый зам министерства транспорта Михаил Шалыганов, депутаты областной и городской думы, руководство ГИБДД области и Саратова. разработчики программы.

- Эту разработку мы показали губернатору некоторое время назад. Его поддержка нам будет важна при включении наших проектов в различные федеральные программы. Мы хотим изменить транспортную ситуацию в городе. При этом исполнить поручение президента и законы о развитии транспортной инфраструктуры, — заявил глава Саратова.

Он отметил, что администрация трезво оценивает ситуацию: растущий город и увеличивающееся число машин.

- Люди часами стоят в пробках, не хватает парковочных мест в центре, зимой транспорт не дает убирать улицы. Здесь и сейчас мы не решим проблему. Но откладывать ее решение нельзя, — уверен Исаев.

Конкурс на научную разработку транспортной схемы Саратова был объявлен в апреле.

- Это стоило 41,7 млн рублей. Для сравнения, в Самаре это стоило 51 млн, в Перми — 68,2 млн, в Волгограде — 39 млн рублей. У нас было четыре заявки из разных регионов. Победитель — ООО «Стройинвестпроект». У них большой опыт в разработке таким программ и схем, в частности. Они разрабатывали аналогичные документы для города Сочи в преддверие проведения Олимпиады, — рассказал Михаил Исаев.

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