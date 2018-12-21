В Саратове ищут похищенную собаку такой же породы как Хатико
Японскую «акито ино» неизвестный украл в Ленинском районе
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Вчера вечером в Ленинском районе на улице Антонова, неизвестный увел у хозяина собаку рыжего цвета породы «акито ину» по кличке Ханни. Собака такой же породы снималась в знаменитом фильме «Хатико», поставленном по реальным событиям.
- По свидетельствам очевидцев, в 18:30 на улице Антонова, 24А, возле магазина «Спутник» неизвестный похитил собаку и увел ее в сторону дома N1 по улице Бардина, – рассказали «КП-Саратов» пользователи социальных сетей.
Хозяева собаки просят всех, кто знает что-либо о пропавшей собаке, сообщить в полицию или по телефону 102