2018-12-21T09:39:53+03:00
Общество

Саратовское БТИ задолжало сотрудникам 1,7 млн рублей

Зарплату выплатили после вмешательства прокуратуры
Екатерина Семенова
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В Саратовской области прокуратура обнаружила, что ГУП «Сартехинвентаризация» задолжала своим сотрудникам зарплату.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, областное БТИ не оплатило работу за октябрь 89 человек.

Общая сумма задолженность превысила 1,7 млн рублей.

Прокурор внес директору предприятия представление, после чего долги были погашены. Кроме этого руководителя предприятия оштрафовали на 12 тыс. рублей.

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