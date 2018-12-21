2018-12-21T10:02:34+03:00
Происшествия

Саратовский рецидивист украл у сожительницы планшет и золото

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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В Ленинском районе задержан ранее судимый мужчина, укравший золото и планшет у своей сожительницы.

- Согласно заявлению 38-летней потерпевшей, из ее квартиры по улице Вишневая похищен планшет и золотые изделия на сумму 30 480 рублей. По подозрению женщины, кражу мог совершить ее сожитель, ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина, приехавший из Татищевского района, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Задержаный дал признательные показания. Похищенное он сдал в ломбард и потратил на свои нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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