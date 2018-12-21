2018-12-21T09:30:55+03:00
Происшествия

В Саратове задержан серийный похититель продуктов

Подозреваемый задержан
Тимур Гадеев
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Полицейские Октябрьского района задержали серийного похитителя продуктов. Как выяснилось, за одно утро он ограбил сразу два магазина.

- Первую кражу продуктов задержанный совершил в 11:45 в продуктовом магазине на улице Чернышевского, 52. Сумма похищенного составила 3 102 рубля. После этого вор не успокоился и попытался ограбить магазин «Пятерочка» на улице Чернышевского, 94/1.

Набрав продуктов на 2 518 рублей, мужчина открыто пытался вынести их из магазина, но был задержан сотрудниками «Пятерочки», – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Как выяснилось, задержанный за кражу в одном продуктовом магазине и попытку ограбить другой оказался ранее неоднократно судимый за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков 45-летний мужчина. По фактам двух преступлений возбуждены уголовные дела.

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