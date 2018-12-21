На улицы Саратова выйдут 144 рабочих для уборки снега
Также улицы будут чистить 145 машин
Фото правительства области
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В Саратове продолжается уборка улиц от снега.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на работы выйдут 144 сотрудника коммунальных служб и 145 единиц техники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».
За прошлые стуки из Саратова вывезли 5 872 кубометра снега и наледи. На дороги было высыпано 115 тонн песка, соли и более 40 тонн реагентов.