На улицы Саратова выйдут 144 рабочих для уборки снега

СЕГОДНЯ 08:40 2018-12-21T08:42:20+03:00

Также улицы будут чистить 145 машин

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В Саратове продолжается уборка улиц от снега.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на работы выйдут 144 сотрудника коммунальных служб и 145 единиц техники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».

За прошлые стуки из Саратова вывезли 5 872 кубометра снега и наледи. На дороги было высыпано 115 тонн песка, соли и более 40 тонн реагентов.